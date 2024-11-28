В Кронштадте стартовал форум по развитию патриотического туризма

Впервые к участникам присоединились представители Запорожской области В Музее военно-морской славы России в Кронштадте в среду, 27 ноября, стартовал второй всероссийский форум, посвященный развитию патриотического туризма.
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