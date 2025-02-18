Пора менять или еще поездить: 6 признаков изношенных покрышек

Перепады температуры, гололедица и частое появление тонкого слоя льда на асфальте, особенно в ночные часы, заставляют многих водителей задуматься о безопасности имеющихся покрышек и необходимости их обновления, ведь конец зимы еще не близко.
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