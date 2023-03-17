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Глава украинского Минэнерго заявил, что Украина начнёт производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке Европы

Глава украинского Минэнерго заявил, что Украина начнёт производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке Европы

Министр энергетики Украины сделал заявление по поводу «перестройки в атомной отрасли страны». По словам Германа Галущенко, украинские АЭС намерены полностью отказаться от использования на своих реакторах произведённого в России ядерного топлива.

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