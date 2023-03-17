Глава украинского Минэнерго заявил, что Украина начнёт производить ядерное топливо, которое заменит российское на рынке Европы

Министр энергетики Украины сделал заявление по поводу «перестройки в атомной отрасли страны». По словам Германа Галущенко, украинские АЭС намерены полностью отказаться от использования на своих реакторах произведённого в России ядерного топлива.
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