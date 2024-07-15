Глушенков сказал, что «отлично» относится к невызову в сборную России

Максим Глушенков рассказал, как относится к тому, что не получает вызов в сборную России. Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как воспринимает факт отсутствия приглашения в сборную страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии