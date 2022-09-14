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Госстат Украины рассказал о росте цен с начала года

Госстат Украины рассказал о росте цен с начала года

Государственная служба статистики (Госстат) Украины в среду, 14 сентября, сообщила, что цены на продукты питания в в стране с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, – сообщают украинские СМИ.

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