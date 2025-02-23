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Царьград

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Авария на трассе А-158: семь пострадавших при столкновении автомобиля с опорой

Авария на трассе А-158: семь пострадавших при столкновении автомобиля с опорой

На федеральной трассе А-158 произошла серьезная авария с участием автомобиля Форд Эксплорер. Семь человек получили ранения, когда транспортное средство столкнулось с дорожной опорой и повредило ограждение.

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