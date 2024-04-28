Для чего лимон оборачивать газетой, а яйца хранить в морозилке: 7 удивительных хитростей на каждый день

Элеонора Коган Никогда раньше и не слышала.

Светлана От некоторых советов волосы дыбом встают! Например: "накройте бахилами тарелку или емкость с остатками пищи и отправьте в холодильник". Ничего что бахилы производят из непищевого пластика? Который вполне может быть ядовит. В них вообще то положено по полу ходить, а не в холодильник ставить. Чем хуже использование пищевой пленки или простого пищевого пакета?