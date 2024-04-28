В современном мире, где время становится все более ценным ресурсом, мы постоянно стремимся найти способы упростить нашу повседневную жизнь.
Для чего лимон оборачивать газетой, а яйца хранить в морозилке: 7 удивительных хитростей на каждый день
Комментарии
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Элеонора Коган
Никогда раньше и не слышала.
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9 час.
Светлана
От некоторых советов волосы дыбом встают! Например: "накройте бахилами тарелку или емкость с остатками пищи и отправьте в холодильник". Ничего что бахилы производят из непищевого пластика? Который вполне может быть ядовит. В них вообще то положено по полу ходить, а не в холодильник ставить. Чем хуже использование пищевой пленки или простого пищевого пакета?
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2 час.
Светлана
Или вот ещё шедевр: "способ сохранить свежесть и аромат лимонов в течение долгого времени, является хранение их в газетке". Вы просто почитайте состав типографской краски и всё! Почему не предлагается положить лимон в пакет, пищевую пленку, завернуть в обычную бумагу? Почему именно "газетка"?
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2 час.
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