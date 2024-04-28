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Для чего лимон оборачивать газетой, а яйца хранить в морозилке: 7 удивительных хитростей на каждый день

Для чего лимон оборачивать газетой, а яйца хранить в морозилке: 7 удивительных хитростей на каждый день

В современном мире, где время становится все более ценным ресурсом, мы постоянно стремимся найти способы упростить нашу повседневную жизнь.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Никогда раньше и не слышала.
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9 час.
Светлана
От некоторых советов волосы дыбом встают! Например: &quot;накройте бахилами тарелку или емкость с остатками пищи и отправьте в холодильник&quot;. Ничего что бахилы производят из непищевого пластика? Который вполне может быть ядовит. В них вообще то положено по полу ходить, а не в холодильник ставить. Чем хуже использование пищевой пленки или простого пищевого пакета?
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2 час.
Светлана
Или вот ещё шедевр: &quot;способ сохранить свежесть и аромат лимонов в течение долгого времени, является хранение их в газетке&quot;. Вы просто почитайте состав типографской краски и всё! Почему не предлагается положить лимон в пакет, пищевую пленку, завернуть в обычную бумагу? Почему именно &quot;газетка&quot;?
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2 час.

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