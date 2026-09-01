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ТАСС

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Артиллеристы "Востока" уничтожили места размещения резервов ВСУ

Артиллеристы "Востока" уничтожили места размещения резервов ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили места размещения резервов пехоты ВСУ, которые передвигались в сторону населенного пункта Зоревка в Запорожской области.

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