Артиллеристы "Востока" уничтожили места размещения резервов ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили места размещения резервов пехоты ВСУ, которые передвигались в сторону населенного пункта Зоревка в Запорожской области.
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