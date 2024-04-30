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Правительство Франции решило выкупить часть активов Atos, чтобы сохранить кон...

Правительство Франции решило выкупить часть активов Atos, чтобы сохранить кон...

Правительство Франции решило выкупить часть активов Atos, чтобы сохранить контроль над критически важными технологиямиФранцузский IT-холдинг Atos сообщил о получении 27 апреля от правительства Франции письма о намерении (non-binding letter of intent, LOI) приобрести у неё 100 % активов в области передовых вычислений, критически важных систем и продуктов кибербезопасности подразделения по работе с большими данными и кибербезопасности BDS (Big Data & Security) по ориентировочной цене от €700 млн до €1 млрд.

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