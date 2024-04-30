Правительство Франции решило выкупить часть активов Atos, чтобы сохранить кон...

Правительство Франции решило выкупить часть активов Atos, чтобы сохранить контроль над критически важными технологиямиФранцузский IT-холдинг Atos сообщил о получении 27 апреля от правительства Франции письма о намерении (non-binding letter of intent, LOI) приобрести у неё 100 % активов в области передовых вычислений, критически важных систем и продуктов кибербезопасности подразделения по работе с большими данными и кибербезопасности BDS (Big Data & Security) по ориентировочной цене от €700 млн до €1 млрд.