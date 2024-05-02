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Рангник о продолжении работы в сборной Австрии: «Это не отказ «Баварии», а решение на благо моей команды»

65-летний специалист решил остаться на посту главного тренера сборной Австрии.  «Я всем сердцем посвящен работе в сборной Австрии.

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