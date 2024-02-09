В России собираются массово уничтожать iPhone чиновников

Аналитик рассказал о том, что в России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple.Десятки тысяч устройств Apple могут быть уничтожены в России – об этом сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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