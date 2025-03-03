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Посол Казахстана обеспокоился из-за возможного запрета мигрантам ввозить семьи

Посол Казахстана обеспокоился из-за возможного запрета мигрантам ввозить семьи

Парламентская газета Тимур Ханов/ПГ Посол Казахстана в России Даурен Абаев высказал обеспокоенность в связи с обсуждением в России запрета на ввоз семей мигрантами.

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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Абаев напомнил, что связи между народами России и Казахстана уходят глубоко в историю-ну надо же заблеял! Оставьте их себе этих специлистов и кормите их.А если едут,то обучите гигиене,поведению в обществе и уважению к другой культуре. Потому что едут в другую страну!!! А их семейства оставьте себе!
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6 час.
Нина Ковалева
Начиная с пенсионеров, которые на трамвай не имеют денег, не говоря о чем-то серьезном…
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6 час.
Ирина Викторовна
Вроде речь шла о трудовых мигрантах, зачем разрешают ввоз семей, это ввоз добавочных проблем, которых у нас и без них много
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2 час.
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