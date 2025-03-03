Посол Казахстана обеспокоился из-за возможного запрета мигрантам ввозить семьи

Лариса Голубицкая

Абаев напомнил, что связи между народами России и Казахстана уходят глубоко в историю-ну надо же заблеял! Оставьте их себе этих специлистов и кормите их.А если едут,то обучите гигиене,поведению в обществе и уважению к другой культуре. Потому что едут в другую страну!!! А их семейства оставьте себе!