Парламентская газета Тимур Ханов/ПГ Посол Казахстана в России Даурен Абаев высказал обеспокоенность в связи с обсуждением в России запрета на ввоз семей мигрантами.
Посол Казахстана обеспокоился из-за возможного запрета мигрантам ввозить семьи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Голубицкая
Абаев напомнил, что связи между народами России и Казахстана уходят глубоко в историю-ну надо же заблеял! Оставьте их себе этих специлистов и кормите их.А если едут,то обучите гигиене,поведению в обществе и уважению к другой культуре. Потому что едут в другую страну!!! А их семейства оставьте себе!
Ответить
6 час.
Нина Ковалева
Начиная с пенсионеров, которые на трамвай не имеют денег, не говоря о чем-то серьезном…
Ответить
6 час.
Ирина Викторовна
Вроде речь шла о трудовых мигрантах, зачем разрешают ввоз семей, это ввоз добавочных проблем, которых у нас и без них много
Ответить
2 час.
Свежие комментарии