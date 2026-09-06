"Лунтик" вновь возглавил прокат СНГ с 54,6 млн рублей на выходных

Анимационный фильм "Лунтик. Обратная сторона Луны" возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 54,6 млн рублей за уикенд.
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