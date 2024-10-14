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Комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять проект о МРОТ в 22400 рублей

Комитет Госдумы рекомендовал депутатам принять проект о МРОТ в 22400 рублей

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал парламентариям принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2025 года в размере 22440 рублей.

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