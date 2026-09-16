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Новости Брянска

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Ночная авария в Рогнединском районе: четверо пострадавших, включая ребёнка

Ночная авария в Рогнединском районе: четверо пострадавших, включая ребёнка

Внедорожник УАЗ-31514 без регистрационных знаков вылетел с дороги и врезался в дерево, пострадали четверо, включая трёхлетнего ребёнка.

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