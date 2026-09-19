Дембеле считает, что Кварацхелия должен выиграть «Золотой мяч»: «Он лучший игрок в мире»

Обладатель «Золотого мяча» прошлого года нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле назвал одноклубника вингера Хвичу Кварацхелию лучшим футболистом мира.
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