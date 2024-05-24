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Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения для Грузии

Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения для Грузии

Причина тому - закон об иноагентах, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».«В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей», - заявил американский чиновник.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Грузины,мужчины,на фуя вам эта трансформерная америка? Грузия превыше америки!!!!
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