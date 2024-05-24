Блинкен заявил, что США введут визовые ограничения для Грузии

Причина тому - закон об иноагентах, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».«В ответ на эти действия госдепартамент вводит новую ограничительную визовую политику для Грузии, которая будет применяться к лицам, которые несут ответственность или соучаствуют в подрыве демократии в Грузии, а также к членам их семей», - заявил американский чиновник.