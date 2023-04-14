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Минобороны РФ показало на видео ликвидацию польской самоходки Krab на позициях ВСУ

Минобороны РФ показало на видео ликвидацию польской самоходки Krab на позициях ВСУ

Российские военные нанесли удар по расположениям ВСУ в зоне проведения спецоперации, уничтожив при этом самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab.

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