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Назван район Приморья, куда стихия ударит со всей силы - прогноз на четверг

Назван район Приморья, куда стихия ударит со всей силы - прогноз на четверг

Назван район Приморья, куда стихия ударит со всей силы. Глава Примгидромета Борис Кубай отмечает, что последние расчеты синоптиков подтверждают прогноз резкого ухудшения погоды 22 июня именно на юге края.

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