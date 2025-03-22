В Новосибирске мужчина на легковом авто врезался в грузовик и погиб

Дорожный инцидент произошел сегодня в правобережье Новосибирска. Около половины седьмого утра в Первомайском районе водитель автомобиля Jac J7 (мужчина 1985 года рождения) двигался по Бердскому шоссе в направлении улицы Большевистской.