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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске мужчина на легковом авто врезался в грузовик и погиб

В Новосибирске мужчина на легковом авто врезался в грузовик и погиб

Дорожный инцидент произошел сегодня в правобережье Новосибирска.  Около половины седьмого утра в Первомайском районе водитель автомобиля Jac J7 (мужчина 1985 года рождения) двигался по Бердскому шоссе в направлении улицы Большевистской.

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