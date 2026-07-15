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Рязанские новости

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Мэр Рязани проверил ремонт теплосетей в центре города

Мэр Рязани проверил ремонт теплосетей в центре города

До конца июля откроют движение на улице Садовой, работы на улице Попова продолжатся.Мэр Рязани Борис Ясинский совместно с депутатом Госдумы Андреем Красовым проинспектировал ход ремонта теплосетей в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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