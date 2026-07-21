«Готовиться к тяжёлой зиме нужно уже сейчас»: Соловьёв предупредил об угрозе остаться без света и предложил масштабное переселение приграничья

Судя по тому, что подобные тезисы начинают открыто и подробно звучать на федеральном телевидении — где обычно транслируется нарратив о том, что «всё идёт строго по плану», — общество готовят к сложной осени и зиме.
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