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Аргументы недели

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«Готовиться к тяжёлой зиме нужно уже сейчас»: Соловьёв предупредил об угрозе остаться без света и предложил масштабное переселение приграничья

«Готовиться к тяжёлой зиме нужно уже сейчас»: Соловьёв предупредил об угрозе остаться без света и предложил масштабное переселение приграничья

Судя по тому, что подобные тезисы начинают открыто и подробно звучать на федеральном телевидении — где обычно транслируется нарратив о том, что «всё идёт строго по плану», — общество готовят к сложной осени и зиме.

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