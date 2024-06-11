Из «Хаски» в «Лайку» - как в России идёт разработка уникальной подлодки и почему она так пугает американцев.

18K прочитали Несмотря на тот факт, что строительство суперсовременных АПЛ типа «Ясень» ещё не дошло и до середины, время подумать о будущем флота, а именно о перспективной «Хаски» - по крайней мере в США материалы о ней пользуются относительной популярностью.