На складах дилеров скопилось автомобилей на полгода вперед

Дилеры рассказали о том, как обстоит ситуация на складах прямо сейчас. По их оценкам, автомобилей хватит на четыре-семь месяцев из-за предложения, превышающего спрос, однако в целом ситуация с затоваренностью на складах дистрибьюторов улучшается.