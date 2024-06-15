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Спички - не игрушка

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«Агенты Путина» в американском Минфине

«Агенты Путина» в американском Минфине

Ну что, постояли вчера в километровых очередях, чтобы купить «100 долларов в одни руки» по двести рублей за усопшего енота? Или хватило выдержки пополам со здравым смыслом, сразу за гречкой, новым телевизором да мешком сахара побежать? Да, новость в День России пришла горячая, поздравили так поздравили добрых русских людей наши заклятые партнёры.

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