Маск предложил дать имя Джорджа Вашингтона проливу Ла-Манш

Илон Макс предлагает отныне называть пролив Ла-Манша каналом Джорджа Вашингтона.Название пролива Ла-Манш не угодило мультимиллиардеру Илону Маску, который известен своим активным вмешательством в международную политику.
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