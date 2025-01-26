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Маск предложил дать имя Джорджа Вашингтона проливу Ла-Манш

Маск предложил дать имя Джорджа Вашингтона проливу Ла-Манш

Илон Макс предлагает отныне называть пролив Ла-Манша каналом Джорджа Вашингтона.Название пролива Ла-Манш не угодило мультимиллиардеру Илону Маску, который известен своим активным вмешательством в международную политику.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Эти двое доведут Европу до бешенства! Могли бы до кучи предложить французам именовать себя -американцами!
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