В Моршанске столкнулись "Сузуки" и ВАЗ 2114

В Моршанске столкнулись две легковушки. Авария произошла на улице Красной, в районе дома № 28. Как рассказали в Госавтоинспекции Тамбовской области, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 начал движение с обочины и столкнулся с движущимся автомобилем "Сузуки" под управлением 35-летнего мужчины.