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Посол Долгов: Сикорский в заявлении об активах РФ сам сказал, что хочет умереть

Посол Долгов: Сикорский в заявлении об активах РФ сам сказал, что хочет умереть

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявив о том, что возвращение российских замороженных активов возможно «только через наши трупы», фактически сказал, что «хочет умереть».

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