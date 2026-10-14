Глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявив о том, что возвращение российских замороженных активов возможно «только через наши трупы», фактически сказал, что «хочет умереть».
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