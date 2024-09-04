Китай «оживит» старейшую железную дорогу, соединяющую Замбию и Танзанию - Си Цзиньпин

Китай, Танзания и Замбия подписали соглашение о восстановлении железной дороги, построенной несколько десятилетий назад, с целью улучшения железнодорожно-морских перевозок в богатой ресурсами Восточной Африке.
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