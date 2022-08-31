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В ЯНАО сотрудники полиции и общественники продолжают мероприятия в рамках акции «Помоги пойти учится»

Цель акции - оказание содействия детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение занятости несовершеннолетних учебой, предупреждение правонарушений и совершение антиобщественных действий с их стороны.

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