Автоэксперт Матвеев назвал коррозию самой частой проблемой китайских машин

Коррозия и слабая подвеска — самые частые проблемы китайских автомобилей, с которыми сталкиваются российские водители, рассказал генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев в беседе с интернет-изданием "Лента.
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