Депутат Котре: доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримы

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре считает очередным доказательством причастности Соединенных Штатов к подрыву газопровода "Северный поток — 2" слова члена партии СДПГ Томаса Крюгера о попытке США помешать завершению строительства трубы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии