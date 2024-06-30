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Депутат Котре: доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримы

Депутат Котре: доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримы

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре считает очередным доказательством причастности Соединенных Штатов к подрыву газопровода "Северный поток — 2" слова члена партии СДПГ Томаса Крюгера о попытке США помешать завершению строительства трубы.

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