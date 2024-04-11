❗️В Севастополе флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия Они продлятся ориентировочно до 12:00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты.
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❗️В Севастополе флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия Они продлятся ориентировочно до 12:00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты.