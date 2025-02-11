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Срочно,Полтава в огне! Российские ракеты подорвали газовую империю Украины!

Срочно,Полтава в огне! Российские ракеты подорвали газовую империю Украины!

Ранние сообщения от «Нафтогаза» уточнили, что пострадал ключевой актив в регионе — ГПУ «Полтавагадобыча», который отвечает за 45% всей добычи газа Украины, с объемом производства 8 миллиардов кубометров ежегодно.

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