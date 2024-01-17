Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Белгороде поймали главаря «банды боевых шмелей»-националистов

В Белгороде поймали главаря «банды боевых шмелей»-националистов

Против нападавших на жителей Белгорода завели дело о покушении на убийствоТелеграм-канал «Следком» В Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их и унижали ради хайповых видео.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Не очень понятна реакция представителей правоохранительных органов. Уж сколько раз, при выявлении жестоких групповых преступлений, мы слышим  рассуждения о рассмотрении дела о хулиганстве. Какое хулиганство? Что за этим кроется? Может быть изначальное желание как-то спустить дело на тормозах? Почему? А подобные преступления растут не просто так, не сами по себе. Скорее всего есть люди которые побуждают недоумков к подобным поступкам, возможно даже с целью разжигания межнациональной ненависти и ненависти к участникам СВО, а медлительность наших право охранителей и мягкость вынесенных приговоров не становятся предупреждением о недопустимости подобных действий, но и, как я понимаю, подготавливают почву для прорастания новых &quot;героев&quot;. Безнаказанность порождает безответственность
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13 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Повесить...
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3 час.
СК
Сергей Козлов
Воздействовать надо максимально жестко через семью будет хорошим уроком в дальнейшем
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3 час.

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