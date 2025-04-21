«Испортили вам моральный облик»: Воля посмеялся над Гордоном из-за старого конфликта

Юморист Павел Воля вспомнил о скандале с Александром Гордоном, произошедшем в далеком 2008 году. Резидент Comedy Club высмеял телеведущего, которому по прошествии почти 20 лет приходится вести шоу, начинающееся с поножовщины.
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