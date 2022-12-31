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Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Эспаньолом», «Сосьедад» против «Осасуна»

Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Эспаньолом», «Сосьедад» против «Осасуна»

«Атлетико» победил в четверг «Эльче» (2:0) в 15-м туре Ла Лиги. В пятницу «Реал» в гостях разобрался с «Вальядолидом» (2:0).

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