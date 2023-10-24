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Вечерний Новосибирск

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Женщина погибла в ДТП на заснеженной Ленинск-Кузнецкой трассе под Новосибирском

Женщина погибла в ДТП на заснеженной Ленинск-Кузнецкой трассе под Новосибирском

24 октября жертвой ДТП стала пожилая женщина.  «Около 7 часов 20 минут водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Тойота Ярис, двигался по автодороге К-19р со стороны Ленинск-Кузнецка в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Хонда ЦРВ», – сообщили в дорожной полиции.

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