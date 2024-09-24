Вилла Зеленского в Италии была выставлена на продажу, но ее никто не купил

Вилла украинского лидера Владимира Зеленского, расположенная в итальянском городе Форте-дей-Марми, ранее была выставлена на продажу, но не нашла покупателя, рассказали РИА Новости представители местного риелторского агентства.
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