Эксперты рассказали о снижении цен на гречку

Цены на гречку в России снижаются уже два года подряд. Это происходит благодаря рекордному урожаю и большому объему запасов, говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс», передает РИА Новости.
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