Путин наградил московских школьников за спасение людей в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибающих» Тимура Гуреева и Андрея Горбунова – учеников московской школы №1574, помогающих раненым выбраться из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта.
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