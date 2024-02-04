Мы сравнили фото звезд с прямым и косым пробором и поняли, что эта деталь может кардинально изменить внешность

Звезды обожают экспериментировать со своим имиджем, и чаще всего это касается их причесок. Кто-то предпочитает радикальные изменения, а кому-то достаточно сменить пробор, чтобы внести в свою внешность новую изюминку.
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