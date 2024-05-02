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35 очков, 10 передач и 7 подборов Луки Дончича вывели «Даллас» вперед в серии с «Клипперс»

35 очков, 10 передач и 7 подборов Луки Дончича вывели «Даллас» вперед в серии с «Клипперс»

Лучшим в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич. На его счету 35 очков, 7 подборов и 10 передач при 14 из 26 с игры, 2 из 8 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

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