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Царьград

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Охотнадзор сообщил о 74 выходах медведей в районы Бурятии

Охотнадзор сообщил о 74 выходах медведей в районы Бурятии

В Бурятии зафиксировано 74 выхода медведей в населенные пункты. Денис Крылов из Охотнадзора отметил нехватку кормов в связи с плохим урожаем кедрового ореха и ягод.

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