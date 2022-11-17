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Петербуржец поскользнулся по дороге на работу и попал в больницу

Медики диагностировали у пострадавшего растяжение голеностопа левой стопы. Мужчина пострадал, поскользнувшись на обледеневшей улице в Петербурге.

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