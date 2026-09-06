JMRI: быстрая прогулка может изменить характер активности мозга

Одна 30-минутная прогулка способна заметно изменить активность мозга во время выполнения сложных умственных задач, показало исследование ученых Национального института передовых промышленных наук и технологий (AIST).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура отмен...
- Пункты обогрева р...
- НН МИД Белоруссии вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым