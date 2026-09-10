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Царьград

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Умер замначальника УМВД Кургана Андрей Акулинин в 53 года

Умер замначальника УМВД Кургана Андрей Акулинин в 53 года

В Кургане ушёл из жизни Андрей Акулинин, занимавший должность заместителя начальника управления по работе с личным составом регионального УМВД и возглавлявший отдел кадров.

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