Константинов: если Запад хочет мира, пусть прекратит поставки оружия Киеву

Если лидеры стран Запада действительно хотят, чтобы на Украине наступил мир, им нужно прекратить поставлять оружие киевскому режиму, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов 14 мая РИА Новости.
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