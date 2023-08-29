"ПРИШЛИ, ТОЛПОЙ ЗАРЕЗАЛИ ШКОЛЯРА И УШЛИ": ВТОРОЙ ФРОНТ ОТКРЫЛСЯ ВНУТРИ РОССИИ

Наверно не всё проплачено. Давно было. По TV показывали расследование корреспондента. Приехал на зону, где сидел человек, за сходные обстоятельства (не берусь утверждать , что нападавшие не славяне). Спрашивает у сидельца: "Говорил он следователю, что была самооборона" Ответ: " Говорил, но следователь сказал, что самооборона статья платная" Так что не всё проплачено. Следователи и прокуроры, которые подписывают дело смотрят же TV. Прекрасно знают на соревнованиях борцы, боксёры, каратисты соревнуются один на один, да ещё и по весовым категориям. А на улице 1 против троих - четверых, какая самооборона? Не должен был брать в руки валяющиюся палку. Агрессор.

AB

Anlrey Boracow

Если бы наше МВД работало хотя бы на троечку в интересах народа и государства Российского, то такой бы вакханалии не было. Почему этого нет? А в отношении мигрантов необходимо принимать срочные меры. Первое, что надо сделать, это принять хотя бы Указы Президента и Постановления Правительства РФ регулирующие правила пребывания мигрантов в РФ и полномочия правоохранительных органов и органов безопасности РФ в отношении мигрантов. Мигранты должны проживать в лагерях, они не имеют права ни на что, кроме как работать и выполнять то, что от них требуют власти РФ. В отношении мигрантов должно быть разрешено применение оружия на поражение даже при подозрении в совершении ими правонарушений. Они не граждане РФ, их гарантии, права и свободы в РФ не касаются. Так же находящиеся на территории РФ мигранты обязаны (это должно быть и в Указах и в Постановлениях) соблюдать режим, специально для них установленный, запрет в ночное время(после 22.00 и до 07.30), без особого разрешения(письменного) находится где-либо за пределами мест проживания - спец.лагерей. Медицина, образование, социальные службы - для мигрантов должны быть платными. Если мигрант имеет желание получить паспорт гражданина РФ, то он обязан в совершенстве знать русский язык, историю, литературу, основы права РФ, так же обязательно воинский учет и служба в ВС РФ не менее 2-х календарных лет, куда РФ пошлет. За любое нарушение, даже не значительное - лишение гражданства и депортация из РФ. Так же необходимо создать структуру в МВД типа особых отделов, для жесточайшего контроля за сотрудниками, эта структура должна подчиняться Совету Безопасности РФ и Президенту. Иначе будет все или плохо или очень плохо.