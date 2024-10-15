📋 Крым заключил 64 межрегиональных соглашения в торгово-экономической области «Развиваются связи и с другими субъектами Российской Федерации.
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📋 Крым заключил 64 межрегиональных соглашения в торгово-экономической области «Развиваются связи и с другими субъектами Российской Федерации.